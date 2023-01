JD1TV: Turbina de avião pega fogo durante decolagem

Um vídeo viralizou nas redes sociais ao flagrar o momento em que a turbina de avião da Delta Air Lines, que decolava do Aeroporto John Wayne, na Califórnia, no Estados Unidos, começa a pegar fogo durante a decolagem, no dia 10 de janeiro.

O acidente ocorreu pouco antes da aeronave começar a acelerar, quando o piloto iniciou os testes dos motores, momento em que uma das turbinas dianteiras da aeronave falha e começa a pegar fogo.

Um passageiro, que estava em um assento ao lado da janela, gravava a decolagem da aeronave, e registrou o momento em que a turbina pega fogo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e o voo foi cancelado.

Após o incidente, a Delta Air Lines emitiu uma nota, onde afirmou que “o voo Delta 447 retornou ao portão antes da decolagem após um aparente problema de manutenção do motor”.

“A aeronave foi recebida pelo pessoal de manutenção local para uma avaliação mais aprofundada. Pedimos desculpas aos nossos clientes por esse inconveniente e estamos trabalhando para levá-los aos seus destinos finais o mais rápido possível”, dizia outro trecho da nota.

Confira o vídeo do momento em que a turbina explode:

