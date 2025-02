JD1TV: Vídeo mostra queda de avião que capotou e deixou 18 feridos

Saiba Mais Internacional Avião capota durante pouso em aeroporto no Canadá

Após o acidente na pista do Aeroporto Internacional Toronto Pearson, no Canadá, na segunda-feira (17), com o voo Delta Airlines 4819, operado pela Endeavor Air, um piloto que aguardava decolagem divulgou imagens que mostra o momento em que a aeronave se choca ao solo. Veja:

O avião tinha 90 pessoas a bordo, 18 ficaram feridos e não houve registro de mortos, disse o chefe dos bombeiros do aeroporto, Todd Aitken.

Conforme o avião se aproximava do aeroporto, os controladores de tráfego aéreo notificaram seus pilotos sobre rajadas de vento de cerca de 61 km/h. “Pode haver um pequeno solavanco na trajetória de planeio”, disse o funcionário do tráfego aéreo.



“Haverá uma aeronave na sua frente”, acrescentou. Em dois minutos, o avião capotou. Os comissários de bordo ajudaram os passageiros a rastejarem para fora das portas de saída abertas.



O acidente ocorreu menos de três semanas após um avião da American Airlines colidir no ar com um helicóptero Black Hawk do Exército dos EUA em Washington, matando todas as 67 pessoas a bordo.



Os investigadores canadenses e americanos trabalham para determinar o que virou o avião.

