JDTV1: Mulher se assusta ao ver elevador 'lavado' de sangue com homem esfaqueado

Da redação - com CM7

Homem, não identificado, assustou a moradora de um prédio ao pedir socorro dentro de um elevador na terça-feira (12), em uma província da China. As imagens ganharam as redes sociais durante a quinta-feira (14).

Conforme o portal CM7, uma mulher esperava o elevador, distraída quando se assusta ao ver as portas se abrindo e o homem caído no chão, sangrando e rastejando. Nas imagens é possível acompanhar o susto que ela leva, saindo a correndo para pedir ajuda.

As informações iniciais apontam que o rapaz teria sido esfaqueado por um familiar, porém conseguiu sair correndo para buscar socorro, ficando no elevador. Não existem informações a respeito de seu estado de saúde ou sobre o caso.

Assista ao vídeo:

