Jessie J revela diagnóstico de câncer de mama e anuncia pausa na carreira

A cantora britânica Jessie J revelou nesta quarta-feira (4) que foi diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial. A artista compartilhou a informação por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, no qual explicou a sua decisão de tornar o diagnóstico público.

“Pensei muito se deveria compartilhar isso com vocês, mas eu sempre compartilhei tudo da minha vida”, afirmou. “Qualquer tipo de câncer é horrível. Estou segurando firme. Já passei por vários exames e não falo sobre isso o tanto que deveria porque estou trabalhando muito. Ainda estou processando a notícia.”

Conhecida pelo hit Price Tag, Jessie J explicou que optou por dividir sua experiência também como forma de apoiar e se sentir apoiada por outras pessoas que enfrentam a mesma situação.

Em tom bem-humorado, a cantora contou que havia escrito recentemente a canção Living My Best Life (“Vivendo Minha Melhor Vida”, em tradução livre), e fez uma brincadeira: “É um jeito muito dramático de precisar passar por uma mudança nos seios.”

Apesar do diagnóstico, Jessie J manterá sua apresentação no Capital’s Summertime Ball, marcado para o dia 15 de junho, no Reino Unido. Após o evento, a cantora será submetida a uma cirurgia e dará início ao processo de recuperação. “Vou desaparecer por um tempo, mas voltarei mais forte e com mais músicas”, garantiu.

Jessie J também tem uma apresentação prevista no Brasil em setembro, durante o festival The Town, em São Paulo. A organização do evento foi procurada para confirmar a participação da artista, mas ainda não respondeu oficialmente.

Essa não é a primeira vez que a cantora precisa se afastar dos palcos por questões de saúde. Diagnosticada com um problema cardíaco aos 8 anos, ela sofreu um derrame aos 18 e, em 2020, chegou a perder temporariamente a audição.

Em 2021, passou por um aborto espontâneo. Dois anos depois, deu à luz seu primeiro filho, Sky Safir Conish Colman.

