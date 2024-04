Jornalista revela em rede nacional ter sido abusado sexualmente pelo pai

O jornalista argentino Juan Pedro Aleart, apresentador do telejornal “De 12 a 14”, do canal 3 de Rosário, iniciou a edição da última quinta-feira (18) relatando que sofreu abusos sexuais do pai durante a infância.

Ele começou revelando que há cerca de dez anos, decidiu afastar-se do pai e da família paterna, porque seu genitor, além de violento, abusou sexualmente dele e de sua irmã mais velha, desde os três anos de idade, sendo HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) positivo. "Isso causou sérios, gravíssimos problemas de saúde de todos os tipos à minha irmã”, contou ele.

Durante a infância, a família paterna tentou fazê-lo acreditar que as reclamações da irmã eram "exageros e loucura".

A irmã de Aleart pensou em tirar a própria vida por causa do trauma, mas ele a convenceu a ficar viva e fazer um queixa.

A irmã mais nova foi a primeira pessoa a quem Aleart contou sobre os abusos. Em seguida, a irmã que foi vítima, apresentou laudo psicológico à Justiça e ele foi testemunha, por ter assistido todos os episódios de violência sexual cometidos pelo pai.

Aleart denunciou o pai no final do ano de 2022. “Para mim, fazer a denúncia foi muito difícil”, contou ele.

Ao final do relato, o jornalista dirigiu-se aos homens que sofrem abuso sexual. E os motivou a denunciar os criminosos, pois “o silêncio é o melhor amigo dos abusadores”.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também