Pedro Molina, com informações do Metrópoles

Um grupo de adolescente acabou se envolvendo em um capotamento de carro após a motorista se distrair com a gravação de um vídeo para o TikTok. Segundo um portal local, as autoridades não foram informadas oficialmente sobre o incidente, que ocorreu em Sahagún, na Colômbia.

No vídeo, que viralizou nas redes sociais, a motorista tira sua atenção da via para participar da gravação de uma dublagem, e quando volta a prestar atenção na pista, se assusta, perde o controle do veículo e capota.

Logo após o acidente, uma das jovens lamenta o estado que o veículo ficou, já que ele pertencia aos seus pais. Apesar de se tratar de um capotamento, todas as seis ocupantes do veículos não tiveram nenhum ferimento grave.

Confira:

Deixe seu Comentário

Leia Também