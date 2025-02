Justiça barra decreto de Trump que impedia cidadania para filhos de imigrantes ilegais

O juiz federal John Coughenour suspendeu, nesta quinta-feira (6), um decreto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que determinava que as agências governamentais não emitissem documentação de cidadania para bebês nascidos de pais que não estejam em situação legal nos Estados Unidos.

Em sua decisão, o magistrado aponta que o decreto é inconstitucional e que Trump tenta driblar a lei. “Tornou-se cada vez mais claro que, para o nosso presidente, o Estado de Direito não passa de um obstáculo para seus objetivos. Para ele, o Estado de Direito é algo a ser contornado ou simplesmente ignorado”, afirmou.

Ele ainda reforçou a tradição norte-americana de garantir a cidadania para bebês nascidos nos EUA. “Hoje, basicamente todo bebê nascido em solo americano é cidadão americano ao nascer (…) Essa é a lei e a tradição de nosso país. Essa lei e essa tradição são e continuarão sendo o status quo até a resolução desse caso”, disse o juiz.

A ideia de Trump é que as medidas do decreto fossem implementadas ainda neste mês, a partir de 19 de fevereiro.

