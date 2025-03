Justin Bieber reage a rumores sobre abuso de drogas e defende sua saÃºde

Recentemente, rumores sobre um possível abuso de drogas por Justin Bieber começaram a ganhar força nas redes sociais, impulsionados por seu comportamento e aparência em fotos que circulavam na internet.

O cantor foi fotografado visivelmente cansado e com olheiras profundas durante um passeio, o que gerou especulações sobre sua saúde.

De acordo com o site TMZ, o cantor não teria dormido após uma longa sessão de gravação que durou a noite toda, e teria enfrentado dificuldades para descansar por estar cuidando de seu filho, Jack Blues. Essas informações, somadas à sua aparência física, fizeram com que internautas especulassem sobre o possível uso de substâncias.

A situação foi intensificada quando Bieber publicou um vídeo em suas redes sociais, ironizando os rumores sobre o uso de drogas pesadas.

Nos Stories do Instagram, o cantor apareceu usando um cigarro suspeito, o que rapidamente gerou reações entre seus seguidores. “A galera pirando e ele completamente nem aí”, comentou uma fã, enquanto outra brincou: “Ele é o cão mesmo”. Outros, no entanto, classificaram a atitude de Bieber como "deboche".

Apesar disso, a equipe de Bieber se apressou em desmentir as especulações. Um representante do cantor afirmou em uma declaração à revista Rolling Stone que os rumores sobre seu uso de drogas eram infundados.

O porta-voz descreveu a obsessão do público pela saúde mental e física do artista como "exaustiva e lamentável" e criticou as narrativas negativas que circulam sobre ele, afirmando que, apesar da verdade ser óbvia, há pessoas determinadas a manter histórias prejudiciais.

A declaração também destacou que o último ano foi um período transformador para Bieber, que rompeu com diversas amizades e relações comerciais que não o estavam beneficiando.

É importante lembrar que Justin Bieber está sóbrio desde 2014, após lidar com problemas de dependência química. Em entrevistas passadas, o cantor compartilhou suas experiências com o vício, revelando que, em determinado momento, chegou a ser vigiado por seus seguranças durante a noite para garantir que ainda estava vivo.

Em um relato emocionante, Bieber disse: “Era como se eu tivesse todo esse sucesso, e ainda fosse como: 'Ainda estou triste e ainda estou com dor. E ainda tenho esses problemas não resolvidos'. E então, para mim, as drogas eram um agente entorpecente para simplesmente continuar a passar.”

