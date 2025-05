Kim Jong-un pede que Coreia do Norte "intensifique" preparações para a guerra

Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, afirmou neste sábado que quer “intensificar” a preparação de seu país para a guerra, além de pedir que todas as unidades de suas Forças Armadas executem manobras em preparo para um possível conflito.

Segundo a TV estatal da Coreia do Norte KCNA, o líder norte-coreano supervisionou manobras de combate antiaéreo das Forças Armadas do país e pediu para que “todas as unidades de todo o exército” promovam “um avanço na preparação para a guerra”.

Hong Min, analista do Instituto Coreano para a Unificação Nacional, disse à agência de notícias Reuters que um dos trechos exibidos em imagens divulgadas pela KCNA mostram um jato MiG-29 lançando um míssil que parece ser uma versão norte-coreana de um artefato similar de médio e longo alcance desenvolvido pela Rússia.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também