Leão escapa de zoológico e ataca fazendeiro na Turquia

Um leão macho escapou de um zoológico na cidade turística de Manavgat, no sul da Turquia, e foi morto a tiros após atacar um fazendeiro na madrugada deste domingo (6).

O animal, identificado como Zeus, havia fugido do zoológico “Terra dos Leões” e invadiu uma propriedade rural onde dormiam Suleyman Kir e sua esposa, Gulperi Kir.

Segundo o casal, o ataque ocorreu nas primeiras horas da manhã, enquanto ambos dormiam na fazenda. Inicialmente, Gulperi pensou se tratar de um rato.

"Algo tocou a ponta do meu pé, a ponta da minha meia. A princípio pensei que fosse um rato, mas de repente ele pulou em cima do Suleyman. Estávamos lá juntos", relatou.

Suleyman sofreu ferimentos no pescoço, pernas e orelha. Apesar disso, ele conseguiu reagir e forçar o felino a fugir.

As autoridades locais tentaram capturar o animal com vida, mas sem sucesso. Segundo o governador da região, o leão acabou sendo abatido a tiros por questões de segurança pública. O zoológico foi fechado imediatamente após o incidente.

