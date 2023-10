Lembrancinha: Mulher é barrada em aeroporto com caixa cheia de fezes de girafa

Pedro Molina, com informações do g1

Autoridades do Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP) informaram que uma passageira tentou entrar no pais, vindo do Quênia, com uma lembrança para lá de estranha: uma caixa com fezes de girafa.

O caso, divulgado nesta quinta-feira (5), ocorreu no Aeroporto Internacional de Minneapolis.

Ao chegar nos EUA, a passageira declarou as fezes e disse que havia obtido os excrementos no Quênia e, segundo um comunicado divulgado pelo CBP, havia informado que "queria fazer um colar" utilizando as fezes, além de informar que já havia feito uma “biju” parecida com fezes de alce coletadas em casa, em Iowa.

LaFonda D. Sutton-Burke, diretora do CBP, afirmou que existe “um perigo real em trazer matéria fecal para os EUA”.

“Se essa pessoa tivesse entrado nos EUA e não tivesse declarado esses itens, há uma grande possibilidade de uma pessoa ter contraído uma doença por causa dessas joias e desenvolvido sérios problemas de saúde”, afirmou.

A caixa foi apreendida e os excrementos destruídos por esterilização a vapor.

