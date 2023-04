Liberdade cantou - Leões escapam de jaula em circo e assustam multidão; vídeo

Imagens que circulam nas redes sociais mostram os espectadores desesperados, inclusive crianças, em meio a correria para sair do circo na cidade de Luoyang, na província chinesa de Henan quando dois leões fugiram da jaula durante uma apresentação.

O episódio aconteceu no sábado e foi divulgado ontem (19) pelo Daily Mail. Os animais eram guiados por dois artistas com um bastão quando, de repente, escaparam por uma abertura das grades de ferro que os separavam do público.

Mais tarde, um dos felinos foi visto vagando pelo estacionamento, nas ruas do entorno, segundo divulgou o jornal britânico. Em nota, o departamento de publicidade de Luoyang alegou que, por volta das 10h45, durante a apresentação experimental do Global Peak International Circus, um leão "escapou acidentalmente de seu recinto".

O governo local informou que os leões foram capturados cerca de 15 minutos depois e que ninguém ficou ferido.



