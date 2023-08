Líder do grupo Wagner, que tentou golpe contra Putin, morre em acidente aéreo; veja

Um avião, modelo Embraer Legacy 600, que levava membros do grupo Wagner, organização paramilitar russa que tentou um golpe de estado contra Putin, caiu próximo da cidade de Khotilovo, na Rússia.

Segundo informações de agências de notícias russas e internacionais, ao menos dez pessoas morreram no acidente, incluindo Yevgeny Viktorovich Prigozhin, líder do Grupo Wagner e principal figura por trás da tentativa de tomada de poder no país.

O líder do grupo mercenário havia acusado o ministro da Defesa de Putin de atacar o grupo, que havia ajudado durante a invasão na Ucrânia, durante a guerra no país de Zelensky.

Logo após a tentativa falha de golpe, o presidente russo informou que agiria firmemente contra quem atentasse contra a Rússia.

O avião em questão havia decolado do aeroporto de Sheremetyevo e seguia em direção a São Petersburgo. Imagens gravadas mostram o momento em que o avião “mergulha” em direção ao solo, com um rastro branco seguindo a aeronave.

Confira:

Deixe seu Comentário

Leia Também