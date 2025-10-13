Menu
Internacional

Líderes mundiais firmam acordo de cessar-fogo em Gaza durante cúpula no Egito

Representantes de Israel e do Hamas não participaram da cerimônia; encontro em Sharm El-Sheik sela primeira fase do plano de paz proposto por Donald Trump

13 outubro 2025 - 14h51Carla Andréa, com g1
Donald Trump assina junto com outros líderes mundiais acordo de cessar-fogo em Gaza durante cúpula no Egito em 13 de outubro de 2025Donald Trump assina junto com outros líderes mundiais acordo de cessar-fogo em Gaza durante cúpula no Egito em 13 de outubro de 2025   (REUTERS/Suzanne Plunkett/Pool)

Líderes de diversas nações se reuniram nesta segunda-feira (13) em Sharm El-Sheik, no Egito, para assinar um acordo que oficializa o cessar-fogo na guerra na Faixa de Gaza.

O documento, resultado de semanas de negociações, foi proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e mediado por Egito, Catar e Turquia.

Apesar da importância histórica do ato, os dois lados diretamente envolvidos no conflito — Israel e o grupo terrorista Hamas — não participaram da cerimônia.

A chamada Cúpula de Paz em Gaza marca o início da segunda etapa do plano de Trump, que prevê o fim definitivo da guerra, o início da reconstrução do território e a criação de um conselho internacional para supervisionar a Faixa de Gaza no período pós-guerra.

Ainda não há detalhes sobre como esse conselho irá operar, especialmente diante de pontos sensíveis, como o desarmamento do Hamas.

Mais de 20 líderes participaram do encontro, incluindo o presidente egípcio Abdul Fatah al-Sisi, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, o emir do Catar Tamim bin Hamad Al Thani, o presidente da Autoridade Palestina Mahmoud Abbas, além de chefes de Estado como Emmanuel Macron (França), Giorgia Meloni (Itália) e Keir Starmer (Reino Unido).

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, havia sido convidado, mas recusou o convite alegando a coincidência com um feriado judaico.

Horas antes do encontro, o Hamas libertou os 20 últimos reféns israelenses que ainda mantinha desde o ataque de 7 de outubro de 2023, quando 251 pessoas foram sequestradas.

Em contrapartida, Israel iniciou a libertação de cerca de 2 mil prisioneiros palestinos, entre eles 250 condenados à prisão perpétua.

O plano de paz estabelece o fim dos bombardeios israelenses em Gaza e o recuo gradual das tropas, que já reduziram sua presença de 75% para 53% do território. Entretanto, pontos cruciais permanecem indefinidos, como o futuro político de Gaza e o possível desarmamento do Hamas.

A cúpula desta segunda-feira foi descrita por Trump como “um marco histórico para o Oriente Médio”.

