Loja dos EUA causa revolta ao vender brigadeiro como doce de Portugal

Um supermercado da rede Trader Joe’s acabou causando revolta nos brasileiros após colocar à venda uma caixa de brigadeiros que afirma que o doce criado no Brasil tem origem portuguesa.

Na caixa do produto, o supermercado inclui a descrição “melt in your mouth – treats from Portugal”, que quer dizer “derrete em sua boca – delícias de Portugal” em tradução livre.

Essa afirmação causou revolta nos brasileiros, que foram até a página da empresa no Instagram para reclamarem do roubo do doce, com muitos reivindicando a origem verdadeira da sobremesa.

Em defesa, a empresa afirmou em seu site que o brigadeiro é do Brasil, porém, afirma que o doce vendido temporariamente nas franquias é importado de Portugal, por isso da afirmação na caixa, além de ressaltar que ele é popular em terras portuguesas.

“Ouvimos dizer que, se você participar de qualquer festa no Brasil, é provável que encontre brigadeiros na mesa de doces. Agora, por um tempo limitado, você pode obter a versão do Trader Joe’s dessas guloseimas em nossos freezers. Os Brigadeiros do Trader Joe’s são feitos para nós em Portugal, onde também são uma confecção preciosa”, explicou a empresa.

