Luigi Mangione, acusado de matar CEO de empresa de saúde nos EUA, se declara inocente

Luigi Mangione, acusado de matar a tiros Brian Thompson, CEO da seguradora estadunidense United Helthcare, declarou-se, nesta sexta-feira (25), inocente das acusações federais de homicídio e perseguição.

Segundo informações da NBC News, Mangione compareceu no Tribunal Federal de Manhattan e falou com seus advogados antes do juiz pedir que se levantasse e fizesse sua declaração.

Mangione é acusado de homicídio a nível federal e estadual, em acusações separadas, pelo assassinato de Brian Thompson. Desde o crime, que se tornou midiático, a discussão sobre o papel das seguradoras de saúde nos EUA virou alvo de discussões mais fortes ainda.

As acusações federais incluem homicídio por uso de arma de fogo, o que pode resultar na pena de morte para Luigi, enquanto as acusações estaduais têm como pena máxima a prisão perpétua.

