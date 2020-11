Luis Arce toma posse como presidente da Bolívia

O presidente eleito na Bolívia, Luis Arce, tomou posse neste domingo (8), ao lado do vice David Choquehuanca. A cerimônia ocorreu na sede da Assembleia Legislativa. A eleição foi em 15 de outubro.

Arce, ex-ministro de Morales é considerado o "cérebro" das reformas econômicas, obteve 55,1% dos votos válidos. Seu principal rival na disputa, o ex-presidente Carlos Mesa, atingiu 29% dos votos, e se recusou a reconhecer a derrota.

A cerimônia de posse ocorreu quase um ano após a renúncia de Evo Morales, que ficou quase 14 anos no poder.

Antes da posse, Arce afirmou que a Bolívia "inicia um novo tempo" e agradeceu aos eleitores em uma publicação em uma rede social. "#Bolivia inicia um novo tempo. Agradecemos às mulheres e aos homens bolivianos que de todo o país nos acompanham na ascensão ao comando presidencial", escreveu.

Em uma rede social, Evo Morales, exilado na Argentina, escreveu que hoje "é um dia histórico".

"Hoje, 8 de novembro, é um dia histórico para a posse de @LuchoXBolivia e a recuperação da democracia exatamente um ano após o motim policial em 8 de novembro de 2019. Vencemos a batalha apenas com a consciência do povo, sem violência", escreveu.

O ex-presidente declarou que voltará à Bolívia na segunda-feira (9), esperando não haver problemas jurídicos na sua entrada no país. A renúncia de Morales ocorreu em meio a uma mobilização social que, somada ao motim de grande parte dos policiais bolivianos e ao pedido de renúncia feito pelas Forças Armadas, acabou por destituí-lo do poder.

Líderes na posse

Vários chefes de estado já estão no país para acompanhar a cerimônia, como o presidente da Argentina, Alberto Fernández, o chanceler da Venezuela, Jorge Arreaza, além do ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Yavad Zarif, que já se reuniu com Arce e Choquehuanca, segundo a rede de notícias Telesur.

O rei espanhol Felipe VI também está em La Paz, ao lado do vice-presidente e líder do Podemos, Pablo Iglesias. Também comparecem à cerimônia uma delegação dos Estados Unidos (EUA) chefiada pelo subsecretário da Fazenda para Assuntos Internacionais, Brent Mclntosh.

São esperados Iván Duque, presidente da Colômbia; Mario Abdo Benítez, presidente do Paraguai; e o ex-presidente do Panamá, Martín Torrijos.

Wálter Martos, chefe do Conselho de Ministros do Peru, Francisco Carlos Bustillo e Andrés Allamand, chanceleres do Uruguai e do Chile, respectivamente, também devem comparecer.

Cerimônias ancestrais

Antes do ato formal da posse, foram feitas cerimônias ancestrais. Um grupo de "amautas" ou sábios espirituais indígenas aimarás preparou um altar com oferendas para a "Pachamama", ou Mãe Terra, na Plaza Murillo de La Paz, onde está localizado o Palácio do Governo e a sede do Legislativo boliviano.

O ritual de gratidão à “Pachamama” foi para pedir à divindade andina que dê força ao novo governante, segundo a Telesur.

Atentado

Na última quinta-feira (5), Arce sofreu um atentado em La Paz. Uma dinamite explodiu à frente da sede do comitê de campanha do partido, segundo o porta-voz do Movimento ao Socialismo (MAS), Sebastián Michel.

Arce estava no comitê quando uma banana de dinamite foi arremessada na porta do imóvel. Não houve feridos ou danos ao imóvel.

