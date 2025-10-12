Menu
Menu Busca domingo, 12 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Internacional

Lula visitará Papa Leão XIV durante visita a Roma

Presidente irá à Itália para participar de evento da FAO

12 outubro 2025 - 13h40Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Papa Leão XIVPapa Leão XIV   (Reuters/Eloisa Lopez)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva será recebido pelo Papa Leão XIV, no Vaticano, na próxima segunda-feira (13). A informação é da Sala de Imprensa da Santa Sé.

A reunião entre Lula e o líder da Igreja Católica será a primeira desde que Leão XIV foi eleito o novo papa, em maio deste ano. 

Lula viaja neste sábado (11) para Roma para participar da Semana Mundial da Alimentação da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e de uma série de encontros relacionados à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. O retorno para o Brasil será ainda no dia 13.

Lula também participará da reunião presencial do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, da cerimônia de inauguração da sede do secretariado da Aliança, uma plataforma internacional destinada a coordenar programas sociais replicáveis em diferentes países.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Drone israelense ataca base da ONU no Líbano
Internacional
Drone israelense ataca base da ONU no Líbano
Helicóptero cai em área turística dos EUA e deixa cinco feridos
Internacional
Helicóptero cai em área turística dos EUA e deixa cinco feridos
Israel confirma liberação de reféns pelo Hamas nesta segunda-feira
Internacional
Israel confirma liberação de reféns pelo Hamas nesta segunda-feira
Trisal luta para ser reconhecido como pais de criança
Internacional
Trisal luta para ser reconhecido como pais de criança
Mísseis intercontinentais da Coreia do Norte durante desfile militar
Internacional
Coreia do Norte exibe novo míssil intercontinental em desfile militar
Explosões em Msayleh após ataques aéreos de Israel
Internacional
Ataques aéreos israelenses atingem vila no Líbano e deixam um morto
Dina Boluarte e presidente do Congresso, José Jerí
Internacional
Dina Boluarte é destituída da presidência do Peru; José Jerí assume
Por causa de mulher: dupla vai a júri por tentar matar homem a tiros em Campo Grande
Justiça
Por causa de mulher: dupla vai a júri por tentar matar homem a tiros em Campo Grande
María Corina
Internacional
Nobel da Paz vai para opositora de Maduro na Venezuela, María Corina
Hamas ataca Israel
Internacional
Hamas anuncia fim da guerra com Israel e início de cessar-fogo permanente

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado