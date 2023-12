Maduro envia soldados para Essequibo após Reino Unido enviar navio para Guiana

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta quinta-feira (28) que estará enviando mais de 5.600 soldados para a fronteira com a Guiana em “resposta à provocação e ameaça do Reino Unido”, que enviou um navio de guerra para águas guianenses.

“Ordenei a ativação de uma ação conjunta de todas as Forças Armadas Nacionais Bolivarianas (venezuelanas) no Caribe Oriental, na costa atlântica, uma ação conjunta de natureza defensiva, em resposta à provocação e ameaça do Reino Unido contra a paz e a soberania de nosso país”, disse Maduro.

O Ministério da Defesa britânico havia informado na semana passada que enviaria o navio de patrulha da Marinha Real HMS Trent para proteger a Guiana, que faz parte da Commonwealth, organização que é composta por antigas colônias do Reino Unido.

Além do Reino Unido, os Estados Unidos também demonstraram apoio ao país e anunciaram sobrevoos militares na região.

