Mãe de sete, mulher dá à luz à quíntuplos

A polonesa Dominika Clarke, de 37 anos, mão de sete filhos, deu à luz à quíntuplos no último fim de semana, segundo informações da equipe médica do Hospital Universitário de Cracóvia, na Polônia, nesta terça-feira (14).

"Três meninas e dois meninos nasceram com 28 semanas de cesariana. Essa gravidez ocorre uma vez em 52 milhões de casos", diz o comunicado.

Os quíntuplos nasceram prematuros, pesando entre 710 e 1.400 gramas e medindo cerca de 40 centímetros cada. Por terem nascido antes da hora, todos foram colocados em incubadoras, mas passam bem.

“Se você tem um sistema, uma abordagem calma e uma atitude positiva, é possível ter uma vida muito legal com um grupo tão grande de filhos”, explicou a mão em entrevista à AP.

Os outros filhos de Clark e seu marido tem idades entre 10 meses e 12 anos, e incluem dois pares de gêmeos.

