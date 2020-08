Mãe processa autoridades após prisão de criança de 8 anos deficiente

A família de um garoto de 10 anos com deficiência intelectual abriu um processo civil contra a cidade e as autoridades de Cayo Hueso, na Flórida (EUA), por conta da prisão do menino, ocorrida há dois anos.

A mãe do menino, Bianca Digennaro, apresentou a queixa nessa terça-feira (11), depois do que chamou de uma longa luta para limpar a ficha do menino, que foi acusado de agressão.

Então com 8 anos, o garoto teve uma crise de agressividade na escola. A professors substituta, que supostamente não estava a par das necessidades especiais do aluno, chamou a polícia para conter o garoto, que à epoca media 1,07m e pesava menos de 30 quilos.

Os agentes então retiraram o menino da sala de aula, fizeram uma revista e o algemaram. Tudo isto foi gravado pela câmara corporal usada por um dos agentes. Em seguida, ele foi levado para um centro de detenção, onde chegou a ficar por menos de uma hora dentro de uma cela.

"Foi pouco tempo, mas para ele pareceram anos", disse Bianca na conferência digital em que apresentou o processo à imprensa. Ela chorou ao ver o vídeo do filho sendo revistado, algemado e preso.Segundo ela, foram nove meses tentanto limpar a ficha do filho. Além disso, o impacto psicológico sobre a criança, que também sofre com déficit de atenção, é imensurável.

Para o advogado Ben Crump, a ação é injustificável, já que a criança, além da pouca idade, não representava perigo para ninguém na situação. "Independente da cor, idade ou condições físicas, todos temos direitos. É nojeto que qualquer pessoa tente justificar o que os policiais fizeram", declarou Crump, que é um conhecido defensor dos direitos civis.

Ele está envolvido nos principais casos de violência racial e policial que resultaram em ondas de protestos nos EUA, as mortes de Ahmaud Arbery, de Breonna Taylor e de George Floyd.

Unbelievable!! @KWPOLICE used “scared straight” tactics on 8yo boy with special needs. He's 3.5 ft tall and 64 lbs, but they thought it was appropriate to handcuff and transport him to an adult prison for processing!! He was so small the cuffs fell off his wrists! pic.twitter.com/iSTlXdKas6 — Ben Crump (@AttorneyCrump) August 10, 2020

Deixe seu Comentário

Leia Também