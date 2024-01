Maior doação brasileira à Gaza está "presa" no Egito

A maior ajuda humanitária já enviada pelo Brasil à Faixa de Gaza, região sob constante ataque de Israel, ainda não chegou em seu destino final, e mesmo com o pagamento de cerca de R$ 500 mil pelo governo brasileiro para a companhia aérea Lufthansa fazer o transporte das doações, a mercadoria ainda não tem data para sair do Aeroporto Internacional do Cairo, no Egito.

A Agência Brasileira de Cooperação (ABC) fez o envio das doações, cerca de quase 30 toneladas de refeições desidratadas para as vítimas do conflito, em dois voos nesta semana, no entanto, eles ainda não partiram.

Segundo o presidente do serviço de inteligência egípcio, Diaa Rashwan, afirmou que essa dificuldade na entrega de ajuda humanitária é devida “a teimosia intencional das autoridades ocupantes israelenses”, que tem controle militar sobre a Faixa de Gaza, que atrasam a inspeção dos carregamentos antes de permitir a sua passagem para o lado palestino.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também