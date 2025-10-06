Menu
Internacional

Mais de 200 pessoas presas em nevasca no Monte Everest aguardam resgate

O local está a mais de 4.900 metros de altitude

06 outubro 2025 - 12h50
Foto: AFP/Getty Images via BBCFoto: AFP/Getty Images via BBC  

Equipes de resgate foram enviadas às encostas remotas do Monte Everest, na fronteira entre o Tibete e o Nepal, após uma tempestade de neve deixar centenas de pessoas presas, segundo informou nesta segunda-feira (6), a mídia estatal chinesa.

Cerca de 350 pessoas já foram resgatadas e levadas para a cidade de Qudang. Outras 200, que faziam trilhas na região, foram localizadas e estão em contato com as autoridades. O local está a mais de 4.900 metros de altitude.

Segundo relatos, várias tendas desabaram com a nevasca e há casos de hipotermia entre os caminhantes. A equipe de resgate Blue Sky foi uma das acionadas.

A Companhia de Turismo do Condado de Tingri suspendeu o acesso à área cênica do Everest desde sábado (4).

A região enfrenta condições climáticas severas. No Nepal, chuvas intensas causaram inundações e deslizamentos, deixando ao menos 47 mortos. Já na China, o tufão Matmo forçou a evacuação de cerca de 150 mil pessoas.

O episódio ocorre durante a Semana Dourada, feriado nacional que impulsiona o turismo interno no país.

