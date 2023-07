'Maromba' pega peso demais em agachamento e morre ao ter o pescoço quebrado; veja

Da redação, com CM7

O fisiculturista Justyn Vicky, de 33 anos, morreu após ter o pescoço quebrado durante um levantamento de peso, no último sábado (15), na academia The Paradise Gym, em Bali, na Indonésia. Vídeo gravado por uma pessoa que estava no local, acabou registrando o momento em que o acidente aconteceu.

Conforme o noticiado pelo site Bali Discovery, Vicky estava realizando agachamentos com um peso de 180 kg (396,8 libras). Durante a execução do exercício, ele teve dificuldades para completá-lo e acabou caindo. Como o peso acaba ficando apoiado na região da cabeça, a barra acabou ‘rolando para frente’.

Neste momento, ele teve uma lesão grave no pescoço. Após o ocorrido, o fisiculturista chegou a ser encaminhado para uma unidade de saúde, passando por cirurgia, no entanto, acabou não resistindo ao ferimento e faleceu.

Ainda de acordo com o jornal local, causa da morte foi confirmada como um pescoço quebrado, decorrente do acidente ocorrido durante o exercício de agachamento.

Assista a imagem gravada no momento do acidente clicando aqui.

