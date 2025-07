Médico se declara culpado por morte de Matthew Perry, de Friends

Salvador Plasencia, um dos médicos acusados no caso da morte do ator Matthew Perry, se declarou culpado nesta quarta-feira (23) por quatro acusações de distribuição ilegal do anestésico cetamina, droga de uso controlado.

A confissão foi feita no Tribunal Distrital dos Estados Unidos, em Los Angeles, conforme noticiou a agência Reuters.

Plasencia, que havia negado as acusações anteriormente, mudou sua posição após fechar um acordo com os promotores. Em troca da confissão, a Promotoria retirou três acusações adicionais de distribuição e duas de falsificação de registros médicos.

Agora, o médico da Califórnia pode ser condenado a até 40 anos de prisão.

Os advogados de Plasencia afirmaram que ele “não estava tratando Matthew Perry no momento de sua morte e que a cetamina que causou o óbito não foi fornecida por ele”. O julgamento estava previsto para começar em agosto, mas foi cancelado após o acordo judicial.

A investigação, iniciada após a morte de Perry em outubro de 2023, apontou níveis elevados de cetamina no corpo do ator, encontrado sem vida na jacuzzi de sua casa em Los Angeles. O caso levou à acusação de cinco pessoas.

Um ano antes de morrer, o intérprete de Chandler na série Friends havia lançado sua autobiografia, na qual relatava sua longa luta contra a dependência química.

Além de Plasencia, outro médico envolvido no caso, Mark Chavez, também se declarou culpado por conspirar para fornecer a droga a Perry nas semanas anteriores à sua morte.

Segundo os promotores, Plasencia teria comprado cetamina de Chavez e a vendido ao ator por valores mais altos.

A única acusada que ainda não fechou um acordo com a Promotoria é Jasveen Sangha, apontada como uma traficante de drogas de alto padrão e conhecida como “Rainha da Cetamina”. Ela teria vendido a dose letal ao ator.

O julgamento de Sangha está marcado para o próximo mês. Ela se declarou inocente.

