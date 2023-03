MÃ©dicos encontram mola dentro do pulmÃ£o de crianÃ§a de 5 anos

Os pais de uma criança de 5 anos resolveram procurar ajuda médica após seu filho apresentar, desde dezembro de 2022, uma tosse constante, porém, o que os médicos encontraram durante um exame de raio-x chamou a atenção, já que foi encontrada uma mola presa no pulmão esquerdo do garoto.

Em entrevista ao jornal The Mirror, o médico responsável pela cirurgia de retirada do objeto, Carlos Morinigo, disse que a criança deve ter engolido a mola, não respirado, e que o tempo que ela passou alojado no pulmão do garoto causou danos, porém, esses estragos devem melhorar conforme a criança envelhecer.

Já que os pais não notaram o fato da criança ter engolido a mola, o médico suspeita que o garoto ingeriu o objeto em um momento de descuido deles, e alerta para a importância de sempre estar de olho em crianças, principalmente caso elas apresentem sintomas atípicos.

