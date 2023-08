Menino quase tem pênis amputado após reação rara à picada de escorpião

Um menino marroquino de apenas 9 anos de idade quase teve o pênis amputado após uma picada de escorpião em seu pé levar a uma reação rara ao veneno. O caso foi registrado na revista científica Urology Case Reports.

Publicado em julho, o artigo sobre o caso detalha que o menino foi levado ao hospital 12 horas após o acidente, já que os pais decidiram fazer tratamentos caseiros devido à distância da casa deles do hospital.

A criança se apresentou na unidade com uma pressão cardíaca de 17 por 11, dor no pé e uma reclamação que deixou os médicos surpresos: dores no pênis.

Esse tipo de reclamação é incomum para este tipo de acidente, porém, ao analisarem a criança, notaram que ela estava sofrendo de um priapismo, uma ereção persistente e dolorosa que pode levar a danos e podem resultar até mesmo na amputação do órgão.

Segundo o artigo sobre o caso, esse é o primeiro caso relatado na literatura médica sobre um paciente pediátrico com priapismo em reação à picada de um escorpião.

O veneno do aracnídeo acabou causando a formação de bolsas de sangue no órgão, levando à ereção contínua, e hematomas arroxeados.

Para tratar dos sintomas, além do soro antiescorpiônico, os médicos realizaram compressas frias e injeções no órgão para diminuir o fluxo sanguíneo na área. Apesar de ter permanecido com hematomas na área por uma semana após o incidente, a criança se recuperou e não teve danos permanentes na região.

