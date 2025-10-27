Menu
Internacional

Mercado argentino dispara após vitória legislativa de Milei

Ações sobem até 35% e peso se valoriza 10%

27 outubro 2025 - 17h05Carla Andréa
Javier Milei Javier Milei   (Emiliano Lasalvia / AFP)

Os mercados reagiram com forte euforia à vitória do presidente Javier Milei nas eleições legislativas de meio de mandato na Argentina.

Em Nova York, o ETF Global X MSCI Argentina, que reúne ações do país, disparava cerca de 17% nesta segunda-feira (27), com papéis chegando a saltar até 35%.

O peso argentino também iniciou a semana em alta de 10%, cotado a 1.355 por dólar, após semanas de pressão do câmbio.

A valorização da moeda e o otimismo nos mercados refletem a percepção de fortalecimento político do governo e maior confiança nas reformas econômicas em curso. O dólar paralelo — o chamado “blue” — também recuou, após encerrar a sexta-feira em 1.525 pesos.

A vitória foi interpretada como um endosso popular às medidas de austeridade e ao programa de reformas de Milei, que, apesar das críticas, conseguiu consolidar apoio parlamentar para dar continuidade à agenda liberal.

O resultado eleitoral também agradou ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que celebrou publicamente. “Parabéns ao presidente Javier Milei por sua vitória esmagadora. Ele está fazendo um trabalho maravilhoso!”, escreveu Trump no Truth Social.

As ações argentinas registravam forte valorização no pré-mercado de Nova York: YPF subia 26%, Banco Galicia, BBVA e Banco Macro avançavam 35%, Pampa Energía, Central Puerto e Edenor disparavam acima de 20%, enquanto o Mercado Livre ganhava 7%.

