Menu
Menu Busca sábado, 17 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Internacional

Mercosul e União Europeia assinam acordo comercial neste sábado

Documento integra mercado que reúne 720 milhões de pessoas

17 janeiro 2026 - 09h31Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Acordo será assinado e selado neste dia 17 de janeiroAcordo será assinado e selado neste dia 17 de janeiro   (União Europeia/Mercosul)

Após 26 anos de negociação, representantes dos blocos de integração regional Mercosul e União Europeia (UE) devem assinar, neste sábado (17), um acordo de livre comércio com potencial de integrar um mercado de cerca de 720 milhões de pessoas (450 milhões na UE e cerca de 295 milhões no Mercosul).

Aprovado por ampla maioria dos 27 países que integram a UE, o tratado será assinado em Assunção, no Paraguai – país que, desde dezembro de 2025, preside temporariamente o Mercosul.

A cerimônia de assinatura acontecerá a partir das 12h15 (horário de Brasília), no teatro José Asunción Flores, do Banco Central paraguaio – mesmo local onde, em 1991, foi assinado o Tratado de Assunção, considerado o primeiro passo para a criação do Mercado Comum do Sul (Mercosul), hoje composto por Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai.

O evento contará com a presença de representantes dos países-membros, a exemplo dos presidentes Javier Milei (Argentina); Rodrigo Paz (Bolívia); Santiago Peña (Paraguai) e Yamandú Orsi (Uruguai), bem como da cúpula europeia, como Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, e António Costa, presidente do Conselho Europeu.

Por questões de agenda, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não viajará ao Paraguai. O Brasil será representado na cerimônia de assinatura pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Na véspera (16), contudo, Lula recebeu Ursula e Costa no Rio de Janeiro, onde discutiram a implementação do acordo comercial e outros temas da agenda internacional.

Protocolar, a assinatura do acordo comercial formaliza o fim da fase de tratativas técnicas e políticas iniciadas em junho de 1999, quando as partes começaram a negociar seus termos. O texto estabelece a gradual eliminação de tarifas de importação para mais de 90% do comércio bilateral, envolvendo bens industriais (máquinas, ferramentas, automóveis e outros produtos e equipamentos) e produtos agrícolas.

Após a assinatura, o texto será submetido à ratificação do Parlamento Europeu e dos congressos nacionais de cada país integrante do Mercosul. A entrada em vigor da parte comercial do acordo depende da aprovação legislativa, com previsão de implementação gradual ao longo dos próximos anos. De qualquer forma, a expectativa é que o tratado seja implementado gradualmente e que seus efeitos práticos demorem algum tempo para começar a ser sentidos, estabelecendo a maior zona de livre comércio do mundo.

Nesta quinta-feira (15), o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse crer que o acordo comercial entre em vigor ainda no segundo semestre deste ano.

Assinado, o Parlamento Europeu aprova sua lei e nós, no Brasil, aprovamos a lei, internalizando o acordo. A gente espera que aprove a lei ainda neste primeiro semestre e que tenhamos, no segundo semestre, a vigência do acordo. Aí, ele entra imediatamente em vigência”, afirmou Alckmin.

Celebrado por governos e setores industriais, o acordo é alvo de críticas e protestos de agricultores europeus que temem a concorrência dos produtos sul-americanos, já que, entre outras coisas, eliminará tarifas alfandegárias.

O tratado também é alvo da desconfiança de ambientalistas, que criticam possíveis impactos sobre o clima e a concorrência agrícola – embora a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, avalie que o texto final está alinhado à agenda ambiental, em termos capazes de promover o desenvolvimento e proteger a natureza.

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) estima que a implementação do acordo pode incrementar as exportações brasileiras em cerca de US$ 7 bilhões e ampliar a diversificação das vendas internacionais brasileiras, beneficiando inclusive à indústria nacional.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Perfil do governo dos EUA em português faz post ameaçando imigrantes
Internacional
Perfil do governo dos EUA em português faz post ameaçando imigrantes
Presidente interina da Venezuela
Internacional
Trump e Delcy Rodríguez relatam conversa "produtiva" por telefone
Imigrantes voltam a ser alvos das equipes
Internacional
Venezuelano é baleado pelo ICE em Minneapolis
Donald Trump
Internacional
EUA suspendem vistos de imigração para Brasil e outros 74 países
Foto: Reprodução
Internacional
Brasil entra em lista de países com emissão de vistos congelada pelos EUA
Presidente Lula e a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodriguez
Internacional
Brasil retribui ajuda da Venezuela na pandemia com envio de medicamentos
Claudia Sheinbaum, presidente do México
Internacional
Presidente do México descarta invasão dos Estados Unidos
Sistema do TJMS -
Transparência
Mato Grosso do Sul registra avanço no Judiciário com 512 mil processos julgados
Ricardo Stuckert/PR e REUTERS/Kevin Lamarque - Proibido Reproduçã
Internacional
Presidente de Cuba reage a Trump e diz que país não será intimidado
Foto: Reuters/Wana News
Internacional
Protestos no Irã deixam mais de 500 mortos e elevam tensão com os EUA

Mais Lidas

Motos apreendidas - Foto: Divulgação
Polícia
Polícia desmantela esconderijo de motos furtadas no bairro Nhanhá e prende casal
Foto: PMCG
Cidade
Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Revólver usado pelo suspeito
Polícia
Morto em confronto estava com revólver e drogas em apartamento em Campo Grande
Carnes estavam impróprias para consumo
Polícia
Açougueiro é preso e polícia recolhe duas toneladas de carne impróprias no Rita Vieira