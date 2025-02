Michelle Trachtenberg, de 'Gossip Girl' e 'Buffy', morre aos 39 anos

A atriz Michelle Trachtenberg, conhecida por seus papéis em "Gossip Girl" e "Buffy: A Caçadora de Vampiros", morreu aos 39 anos. A causa da morte ainda é incerta. A informação foi confirmada pela polícia à rede de TV americana ABC News, nesta quarta-feira (26).

Segundo o canal, está descartada a possibilidade de crimes envolvendo sua morte. A atriz passou recentemente por um transplante de fígado e pode ter tido complicações. Por isso, acredita-se que Trachtenberg morreu de causas naturais.

Em breve, uma autópsia será realizada para confirmar o real motivo da morte da atriz.

O site americano "People" afirma que o corpo de Trachtenberg foi encontrado no apartamento onde ela morava, em Nova York (nos EUA). A polícia havia recebido um chamado para o local e, ao chegar lá, encontrou uma "mulher inconsciente".

Carreira – Trachtenberg começou a carreira ainda na infância, com seu primeiro papel na série "As Aventuras de Pete & Pete", da Nickelodeon. Seu primeiro papel de destaque foi como a protagonista do filme "A Pequena Espiã", em 1996.

Michelle ganhou fama após estrelar várias produções famosas nos anos 2000, como a série "Buffy: A Caçadora de Vampiros", em que interpretou Dawn Summers, irmã de Buffy.

No cinema, seus papéis mais conhecidos foram como Jenny, na comédia "Eurotrip - Passaporte para a confusão", e como Penny, no filme "Inspetor Bugiganga". Também estrelou "Sonhos no Gelo", da Disney, com Joan Cusack e Kim Cattrall.

Uma das personagens mais importantes de sua carreira foi Georgina Sparks, na série "Gossip Girl". Ela chegou a reprisar a vilã no reboot, em 2023.

