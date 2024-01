Milei afirma que quer manter relação "adulta" e comercial com o Brasil

O presidente da Argentina, Javier Milei, afirmo nesta quarta-feira (17), durante viagem ao Forum Mundial de Economia em Davos, na Suíça, que pretende "continuar tendo uma relação 'adulta'" com o Brasil.

A declaração de Milei foi dada em resposta a uma pergunta da repórter da GloboNews Bianca Rothier, sobre como estão as relações entre a Argentina e o Brasil. Ele afirmou que "seguiremos tendo relações comerciais e trabalharemos para entrarmos juntos na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)".

Ao ser questionado se manter essa agenda seria difícil, Milei disse que "nada é fácil na vida".

