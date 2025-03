Milei ameaÃ§a deixar o Mercosul, que "enriqueceu brasileiros"

Durante um discurso na abertura do Congresso na Argentina, o presidente Javier Milei, citou o Mercosul, ameaçou deixar o grupo e o acusou de favorecimento ao Brasil. O líder argentino falou durante quase uma hora e fez um balanço de sua gestão e do estado da nação, com o foco principalmente em seus resultados econômicos, como a desaceleração da inflação e o estabelecimento do superávit financeiro.

Milei disse que a Argentina vive sua melhor gestão e citou“oportunidade histórica” de celebrar um acordo comercial com os Estados Unidos. “Para aproveitar essa oportunidade histórica que volta a se apresentar, é necessário estar disposto flexibilizar. Incluindo, se for o caso, sair do Mercosul, que só o que fez desde sua criação foi enriquecer os grandes industriais brasileiros, às custas de empobrecer os argentinos”, afirmou.

Milei disse que o país está radicalmente diferente do que era há um ano —no início de sua administração— e anunciou que procurará tornar o equilíbrio fiscal obrigatório para os orçamentos do Estado e continuar a avançar com a privatização das empresas públicas.

“Prefiro encolher o Estado e ter menos pobres na Argentina”, afirmou.

