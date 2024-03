Milei revoga aumento salarial de parlamentares e culpa Cristina Kirchner

Javier Milei, presidente da Argentina, revogou um decreto que aumentava o salário dele e de mais funcionários de alto escalão do governo argentino.

O anuncio da revogação foi feito ontem (09). No comunicado, diz que foram anulados os aumentos salariais de chefe de Estado, vice-presidente, ministros e secretários de Administração Pública Nacional.

No documento, ainda diz que os aumentos foram aprovados no governo de Cristina Kirchner, que segundo Milei é uma situação crítica herdada pelo seu mandato.

Os reajustes salariais foram adotados em fevereiro, gerando desaprovação por parte da população argentina. O presidente do país afirma que o aumento foi feito de forma automática por causa de outra medida da ex-presidente, a adesão automática de medidas, resultado de um decreto que ela aprovou em 2010.

Kirchner negou ter assinado o decreto no X, antigo Twitter, e aproveitou a ocasião para atacar Milei dizendo que ele está destruindo salários e pensões. Pois o atual presidente está cortando gastos da máquina do governo, removendo ministérios e apertando a política monetário para conter a desvalorização do peso argentino em relação ao dólar.

