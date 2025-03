Ministro da Defesa de Israel ameaÃ§a abrir os "portÃµes do inferno" em Gaza

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, ameaçou que iria abrir os “portões do inferno” em Gaza novamente, caso “o Hamas não libertar reféns israelenses em breve”, colocando em risco o cessar-fogo na região.

Tanto Hamas quanto Israel defendem propostas, consideradas inconciliáveis, para manter a trégua de 42 dias que foi encerrada no sábado (1).

O Hamas quer o cumprimento do acordo que previa em sua segunda fase, que já deveria ter sido negociada, a retirada israelense de Gaza e o fim da guerra que já dura mais de 500 dias.

Israel, no entanto, quer uma extensão do cessar-fogo por mais 42 dias, além da entrega de metade dos reféns, vivos ou mortos, trocados por prisioneiros palestinos, além de exigir que a liderança do Hamas vá para exílio em algum país árabe e que o exército do grupo seja desarmado.

Com o impasse, Israel vem impedindo a entrada de ajuda humanitária para Gaza desde domingo (2).

“O Hamas vai enfrentar as Forças de Defesa de Israel (FDI) com força e métodos que não conhece, até ser totalmente derrotado. Não permitiremos que Hamas governe Gaza”, disse Katz.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também