Aguas
Internacional

Ministro de Israel chama Lula de antissemita em postagem no X

Críticas acontecem após saída do Brasil da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto (IHRA)

26 agosto 2025 - 14h29Sarah Chaves
Israel Katz, Ministro da Defesa de IsraelIsrael Katz, Ministro da Defesa de Israel   (Reuters/Ronem Zvulum)

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, fez duras críticas ao presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira (26). Em uma publicação na rede social X (antigo Twitter), Katz chamou Lula de “antissemita declarado” e “apoiador do Hamas”.

A acusação foi motivada pela decisão recente do Brasil de deixar a IHRA (Aliança Internacional para a Memória do Holocausto), uma entidade que reúne países comprometidos com a preservação da memória do Holocausto e o combate ao antissemitismo.

Segundo Katz, ao abandonar a aliança, o Brasil estaria se alinhando com regimes como o Irã, país que nega o Holocausto e é inimigo declarado de Israel.

Para ilustrar seu posicionamento, o ministro israelense publicou uma imagem gerada por inteligência artificial em que Lula aparece como um fantoche controlado pelo líder supremo iraniano, Ali Khamenei.


Katz também afirmou que, quando Lula fez comparações envolvendo Israel e o Holocausto em um discurso anterior, ele foi declarado “persona non grata” em Israel, e que sua entrada no país só seria reconsiderada caso apresentasse um pedido de desculpas.

