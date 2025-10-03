Menu
Menu Busca sexta, 03 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Internacional

Ministro que declarou Bolsonaro inelegível sofre sanção dos EUA

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) classificou a medida como injustificável e saiu em defesa do ministro Benedito Gonçalves

03 outubro 2025 - 13h30Vinícius Santos
Ministro Benedito Gonçalves - Ministro Benedito Gonçalves -   (Foto: Divulgação/STJ)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) emitiu nota oficial nesta semana para repudiar a revogação do visto do ministro Benedito Gonçalves pelo governo dos Estados Unidos. 

A sanção teria ocorrido em meio a pressões políticas de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o blogueiro Paulo Figueiredo. 

O ministro Benedito Gonçalves, juiz federal de carreira com mais de 37 anos de dedicação à magistratura, atuou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em processos que resultaram na inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-ministro Walter Braga Netto por oito anos.

Na nota, o STJ classifica como "injustificável" qualquer tentativa de interferência política, nacional ou internacional, sobre a atuação de ministros do Judiciário brasileiro. O tribunal destacou ainda a importância da soberania nacional e da independência da Justiça.

"O Brasil é hoje uma vibrante democracia, com eleições e imprensa livres, instituições sólidas e separação de poderes. Ingerência interna ou externa na livre atuação do Judiciário contraria os pilares do Estado de Direito e deslegitima a aplicação da lei, que deve valer igualmente para todos", afirmou o tribunal.

O STJ também destacou o histórico de Benedito Gonçalves, que já exerceu funções como Presidente da Primeira Turma e da Primeira Seção do tribunal, Conselheiro do Conselho da Justiça Federal, Corregedor-Geral do Tribunal Superior Eleitoral, e Diretor-Geral da Enfam, reforçando sua reputação de competência e integridade.

Por fim, o tribunal reafirmou a confiança do STJ no ministro e reforçou que decisões de tribunais com competência nacional são tomadas de forma colegiada, com amplos mecanismos de recursos que asseguram a integridade do sistema judicial brasileiro.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

O autor do crime foi preso instantes depois
Justiça
Condenado por matar "Opalão do PCC" tenta anular julgamento em recurso
Ataque em sinagoga de Manchester deixa dois mortos e três feridos graves
Internacional
Ataque em sinagoga de Manchester deixa dois mortos e três feridos graves
Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e de outras arboviroses, como zika e chikungunya
Geral
Especialista orienta sobre indenização a famílias afetadas por Zika
China condena 11 membros da mesma família à morte
Internacional
China condena 11 membros da mesma família à morte
Camilo Santana e o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva -
Política
Câmara aprova título de visitante ilustre a Camilo Santana; vereadores do PL se opõem
Tanque de Israel perto da fronteira com a Faixa de Gaza
Internacional
Hamas analisa proposta de Trump para encerrar conflito em Gaza
Representantes da Embaixada da China no Brasil estiveram reunidos com o coordenador-geral de Perícias e Identificação de MS
Geral
Corpo do arquiteto chinês Kongjian Yu será liberado após chegada da família ao Brasil
Trump e Netanyahu na Casa Branca em abril
Internacional
Trump e Netanyahu se reúnem em meio a negociações por cessar-fogo em Gaza
Cidade do Natal em Campo Grande MS -
Justiça
MP pede condenação de servidores por esquema na "Cidade do Natal" em 2013
Donald Trump
Internacional
Trump afirma que há "chance real de grandeza" no Oriente Médio e fala em acordo para Gaza

Mais Lidas

JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
O caso aconteceu no final da manhã de hoje
Polícia
Homem morre dentro de carro ao ser baleado na cabeça em Campo Grande
Luis Carlos Perez Junior
Geral
Homem que morreu ao cair de pontilhão era enfermeiro da Santa Casa
Imagem ilustrativa
Cidade
JD1TV: Vereador alerta sobre presença de onça-pintada com filhotes em bairros da Capital