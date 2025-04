Mísseis russos deixam 32 mortos e 84 feridos em cidade a nordeste da Ucrânia

O último ataque russo contra uma região da Ucrânia neste domingo (13) atingiu a cidade de Sumy a nordeste do país, deixando 32 mortos e 84 feridos, incluindo dez crianças, de acordo com o Ministério Público da região. Os ataques atingiram o centro da cidade no Domingo de Ramos, enquanto os moradores participavam de cultos religiosos.

“Muitas pessoas foram mortas hoje como resultado do ataque com mísseis”, disse Artem Kobzar, prefeito de Sumy, confirmando o número de mortos.

Zelensky disse que os ataques mortais em Sumy foram realizados por mísseis balísticos e pediu uma “resposta forte do mundo” em um comunicado. “A Rússia quer exatamente esse tipo de terror e está prolongando esta guerra”, disse ele. “Sem pressão sobre o agressor, a paz é impossível. Conversas nunca impediram mísseis balísticos e bombas. Precisamos tratar a Rússia como um terrorista merece.”

Na semana passada, um ataque com míssil russo matou 20 pessoas na cidade central de Kryvyi Rih. Nas últimas 24 horas, outros ataques russos nas regiões de Donetsk, Kharkiv e Kherson, na Ucrânia, mataram oito pessoas e deixaram pelo menos 18 feridos.

A Rússia intensificou os ataques aéreos e com mísseis contra a região de Sumy nas últimas semanas, expulsando as forças ucranianas de grande parte do território russo adjacente de Kursk. Suas forças também ocuparam alguns pequenos assentamentos dentro da região de Sumy.

Kaja Kallas, chefe de política externa da União Europeia, chamou o ataque de um “exemplo horrível da Rússia intensificando ataques enquanto a Ucrânia aceitou um cessar-fogo incondicional”. O presidente francês Emmanuel Macron também reagiu dizendo que “medidas fortes” são necessárias para impor um cessar-fogo.

O coordenador humanitário da ONU para a Ucrânia, Matthias Schmale, condenou o ataque e observou que o direito internacional humanitário “proíbe estritamente ataques contra civis e infraestrutura civil”.

