Modelo é encontrada morta e com o polegar arrancado

A modelo e bioquímica Ekaterina Antontseva, 34 anos, foi encontrada morta, no último fim de semana, pelo namorado dela, um empresário da construção civil, no apartamento em que ela vivia em São Petersburgo (Rússia). De acordo com a polícia, a russa foi estrangulada ou sufocada na última quinta-feira (22).

O detalhe mais macabro da história foi que o assassino arrancou um dos polegares de Ekaterina para conseguir acessar o celular da vítima. Ele usou o aparelho para enviar mensagem ao chefe da mulher e avisar que "por estar doente, não iria trabalhar".

Ekaterina trabalhava como bioquímica no Instituto Tecnológico de São Petersburgo e também fazia ensaios e campanhas como modelo.

Segundo o "Daily Mirror", um homem, identificado apenas como Artyom, de 36 anos, foi detido sob suspeita de ser o autor do crime. Antes de deixar o apartamento, o assassino selou com fita adesiva a porta e as janelas, para não deixar o cheiro do corpo em decomposição vazar.

Deixe seu Comentário

Leia Também