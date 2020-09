Moradores se assustam com “ratazana gigante” retirada de esgoto

Sarah Chaves, com informações do Metrópoles

Durante uma tempestade que assolou a Cidade do México nesta semana, moradores ficaram assustados ao ver uma “ratazana gigante” atravessando uma enchente e entrando em um esgoto.

De acordo com o jornal Daily Star, logo após a forte chuva, trabalhadores fizeram limpeza do sistema de esgoto e se depararam com o “rato gigantesco”. Ele estava no meio de 22 toneladas de lixo.

Assustados, os trabalhadores se aproximaram do bicho, mas logo perceberam que tudo não passava de um engano. O rato era uma fantasia de Halloween com muitos detalhes.

O dono da fantasia realista, Evelin López, conseguiu recuperar o traje. Ele afirmou que o perdeu durante a tempestade.

