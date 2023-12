Morre aos 48 anos o ator Lee Sun-kyun, de Parasita

O ator Lee Sun-kyun, de 48 anos, conhecido internacionalmente por seu papel no filme Parasita, foi encontrado morto na noite de terça-feira (26) dentro de um carro em Seul, na Coreia do Sul.

Segundo informações da Reuters, o ator estava sendo investigado pelo uso de drogas ilícitas, e divulgadas pelo agente de Lee Sun-kyun apontam para a possibilidade de um suicídio, já que ele teria encontrado uma suposta carta de suicídio.

Segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap, o ator teria prestado depoimentos para a polícia ao menos três vezes. A investigação contra o ator ocorre após a polícia e governo da Coréia do Sul darem início a uma forte política de repressão ao uso de drogas. Apesar disso, não há confirmação que o ator poderia ter consumido qualquer substância ilegal.

