Morre aos 54 anos Matthew Perry, o Chandler de Friends

Morre, aos 54 anos, o ator Matthew Perry, que deu vida ao personagem Chandler Bing, em Friends. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Ao jornal The New York Times, a polícia confirmou a morte do ator, que foi encontrado sem vida em sua própria casa. Segundo o portal TMZ, a suspeita inicial é que o ator tenha se afogado.

Ele teria feito exercícios pela manhã, e ao chegar em casa, pediu algo para o seu assistente, que cerca de duas horas depois, ao voltar para a residência do ator, por volta das 16h, ligou para as autoridades.

Ainda segundo o TMZ, o ator teria sido encontrado dentro da banheira de hidromassagem da residência, e drogas não foram encontradas no local.

“Estamos arrasados com o falecimento do nosso querido amigo Matthew Perry. Ele era um ator incrivelmente talentoso e uma parte indelével da família Warner Bros”, disse o estúdio responsável pela série Friends.

A polícia ainda investiga a causa da morte.

