Morre aos 82 anos, Michael Gambon, o 'Dumbledore' de Harry Potter

O ator Michael Gambon, mais conhecido por interpretar Alvo Dumbledore na franquia dos filmes "Harry Potter", morreu aos 82 anos nesta quinta-feira (28), amorte foir confirmada pela família em uma declaração emitida pela agente de relações públicas Clair Dobbs.

Segundo a agência de notícias PA Media, ele morreu "pacificamente no hospital". "Estamos arrasados em anunciar a perda de Sir Michael Gambon. Amado marido e pai, Michael morreu pacificamente no hospital com sua esposa Anne e seu filho Fergus ao lado de sua cama, após um ataque de pneumonia", diz o comunicado.

O ator nasceu em 19 de outubro de 1940, em Dublin, na Irlanda, filho de mãe costureira e pai engenheiro. A família mudou-se para Camden Town, em Londres, quando Gambon tinha seis anos, enquanto seu pai procurava trabalho na reconstrução da cidade no pós-guerra.

Admirado por gerações de atores, Sir Michael John Gambon começou a atuar no palco no início dos anos 1960. Mais tarde, estreou na TV e no cinema.

Entre seus papéis notáveis estão o líder psicótico da máfia em "O Cozinheiro, o Ladrão, Sua Mulher e o Amante", de Peter Greenaway, em 1989, e o idoso rei George V, em "O Discurso do Rei", de Tom Hooper, em 2010.

Gambon foi o segundo ator a interpretar Dumbledore na versão cinematográfica de "Harry Potter". Ele encarou o papel em 2004 depois da morte de Richard Harris, em 2002. Ao todo, foram oito filmes da franquia.

Ele também ganhou três prêmios Olivier e dois prêmios Screen Actors Guild Awards - por "Gosford Park" e "O Discurso do Rei" de 2001. Gambon foi nomeado Comandante do Império Britânico em 1992 e cavaleiro pelos serviços prestados ao teatro em 1998, algo que ele chamou de "um belo presente", embora não tenha usado o título.

Gambon se aposentou dos palcos em 2015 após sofrer problemas de memória de longo prazo, mas continuou atuando na tela até 2019.

Ele se casou com Anne Miller, em 1962, com quem teve um filho. Embora nunca tenham se divorciado, anos depois ele também teve outra companheira, a cenógrafa Philippa Hart, 25 anos mais nova, com quem teve dois filhos.

