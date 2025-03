Morre, aos 88 anos, o australiano considerado o maior doador de sangue do mundo

O australiano James Harrison, conhecido como o “Homem do Braço de Ouro” após se tornar o maior doador de sangue do mundo, morreu no dia 17 de fevereiro, aos 88 anos.

A informação foi confirmada pela Cruz Vermelha da Austrália.

James doou seu sangue, que continha o raro Anti-D, anticorpo usado na produção de medicamentos e administrado em mulheres grávidas cujo o sangue tem o risco de atacas bebês ainda não nascidos, mais de mil vezes, salvando a vida de 2,4 milhões de bebês.

Tracey Mellowship, filha de James, destacou a trajetória de altruísmo do pai, que mesmo sem receber nada, continuava a doar sangue. “Ele estava muito orgulhoso de ter salvado tantas vidas, sem nenhum custo ou dor. Ele ficava feliz em ouvir sobre as muitas famílias como a nossa, que existiam por causa de sua gentileza”, contou.

Stephen Cornelissen AM, CEO da Cruz Vermelha australiana, homenageou os esforços do homem. “James era uma pessoa notável, estoicamente gentil e generosa, que se dedicou a uma vida inteira de doações e conquistou os corações de muitas pessoas ao redor do mundo”, comentou.

