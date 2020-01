Morre menor homem do mundo com 27 anos e 67 centímetros

Sarah Chaves, com informações do G1

O nepalês, Khagendra Thapa Magar, 27 anos, nomeado pelo Guinnes dos Record como menor homem do mundo medindo 67,8 centímetros, morreu no Nepal, na sexta-feira (17), devido a uma pneumonia. De acordo com amigos, ele também vinha sofrendo recentemente de problemas cardíacos e asma.

Segundo o Guinness World Records, o pai de Khagendra contou que ele nasceu bem menor que uma criança comum. "Era tão pequenino que quando nasceu, cabia na palma da mão e era difícil dar banho nele por ser tão pequeno", relatou.

Quando foi declarado o homem mais baixo do mundo em 2010, após completar 18 anos. Ele chegou a perder o título para o nepalês Chandra Bahadur Dangi, que tinha 54,6 centímetros. Porém, quando Dangui morreu, em 2015, Magar recuperou o recorde.

Magar se tornou garoto propaganda de uma campanha de turismo do Nepal, onde aparecia como o menor homem do mundo promovendo um país conhecido por ter a montanha mais alta, o monte Everest.

Por causa do título, Magar viajou para mais de uma dezena de países e visitou emissoras de TV da Europa e dos Estados Unidos.

