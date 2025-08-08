Morte por amor: Casal estaciona o carro para namorar e cai de penhasco

Um casal morreu após sair de uma festa e decidir fazer amor a beira de um penhasco no início da semana na cidade de Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo. Segundo o delegado, Alberto Roque Peres Marcone da Silva Cardoso, de 28 anos, e Adriana Machado Ribeiro, de 42 anos, teriam aproveitado a pouca iluminação do local.

Ao chegarem no terreno, estacionaram próximo a uma ribanceira de uma rampa de voo livre em uma propriedade local.



Conforme apurado, ao se movimentarem dentro do veículo durante o namoro, o carro foi para frente e desceu pela rampa, devido ao terreno molhado, arremessando o casal para fora.



Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após um caseiro ter encontrado o carro pela manhã. Ele informou à polícia ter ouvido barulhos durante a madrugada, mas não visualizou nada por estar muito escuro.

Após as buscas, os militares identificaram partes do veículo espalhadas na vegetação e o corpo de Marcone na base de uma pedra. O delegado informou que ambos foram encontrados sem roupa, apontando para o "namoro".

A perícia foi acionada e o casal foi encaminhado a SML (Seção Regional de Medicina Legal) para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.



Inicialmente não há indícios de participação de outras pessoas, porém um inquérito foi instaurado e a polícia aguarda os laudos da polícia cientifica.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também