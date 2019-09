MS tem mais dois frigoríficos habilitados para exportar carne à China

Os frigoríficos, Agroindustrial Iguatemi Eirelli, localizado em Iguatemi, e Naturagrig Alimentos, com instalações em Rochedo são os mais novos exportadores sul-mato-grossenses de carne bovina à China.

As plantas frogoríficas do Mato Grosso do Sul fazem parte da lista de 25 novos habilitados, no Brasil, para vender carne ao país asiático.

Dos novos estabelecimentos habilitados, 17 são produtores de carne bovina, seis de frango, um de suíno e um de asinino. As negociações foram conduzidas pelo Mapa, pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Embaixada do Brasil na China. O Ministério garante que as empresas já podem exportar imediatamente.

Conforme o Mapa, Mato Grosso do Sul já tinha 29 plantas habilitadas a exportar carnes para diversos países. De janeiro a agosto deste ano o Estado vendeu US$ 648 milhões de carnes bovina e de aves para o exterior, sendo o quarto e o sexto principais produtos da lista de exportações, respectivamente.

Confira abaixo a lista dos novos estabelecimentos habilitados pela China:

Carne Bovina

93 – COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CARNE E DERIVADOS DE GURUPI – GURUPI (TO)

112 – FRIGORÍFICO RIO MARIA – RIO MARIA (PA)

411 – FRIGORÍFICO REDENTOR – GUARANTÃ DO NORTE (MT)

431 – MINERVA – PALMEIRAS DE GOIÁS (GO)

791 – MINERVA S/A – ROLIM DE MOURA (RO)

941 – BARRA MANSA COMÉRCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA – SERTÃOZINHO (SP)

1440 – AGROINDUSTRIAL IGUATEMI EIRELLI – IGUATEMI (MS)

1751 – MARFRIG GLOBAL FOODS – TANGARÁ DA SERRA (MT)

1811 – NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA – BARRA DO BUGRES (MT)

2015 – MARFRIG GLOBAL FOODS – VÁRZEA GRANDE (MT)

2437 – MASTERBOI LTDA – SÃO GERALDO ARAGUAIA (PA)

2583 – FRIGOL – ÁGUA AZUL DO NORTE (PA)

3215 – PLENA ALIMENTOS S.A – PARAÍSO DO TOCANTINS (TO)

3941 – AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A – RONDONÓPOLIS (MT)

3974 – NATURAFRIG ALIMENTOS – ROCHEDO (MS)

4490 – VALE GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS – MATUPÁ (MT)

4554 – MERCÚRIO ALIMENTOS – CASTANHAL (PA)

Frango

664 – COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS – MANDAGUARI (PR)

802 – COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL – SÃO JOÃO (PR)

926 – RIO BRANCO ALIMENTOS S.A – VISCONDE DO RIO BRANCO (MG)

1860 – GONÇALVES E TORTOLA S.A – PARAÍSO DO NORTE (PR)

3515 – BRF – LUCAS DO RIO VERDE (MT)

4087 – GRANJEIRO ALIMENTOS LTDA – ROLÂNDIA (PR)

Suíno

3515 – BRF S.A – LUCAS DO RIO VERDE (MT)

Asininos

46 – NORDESTE PECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – AMARGOSA (BA)

Deixe seu Comentário

Leia Também