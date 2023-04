Mulher cai em espetáculo de acrobacia e morre; assista

Uma mulher, identificada como Sun Moumou, de 37 anos, morreu durante uma apresentação de acrobacia ao despencar de cerca de 10 metros, na cidade de Suzhou, na China. O momento foi registrado pelo público e circula as redes sociais. Segundo jornais locais, a artista não usava equipamentos de segurança.

Sun realizava o espetáculo com o marido, que não conseguiu segurar as pernas da esposa enquanto fazia transição no ar, com isso, ela caiu no palco com mais de 32 pés (10 metros) acima do solo.

Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. No vídeo original do momento do acidente, os espectadores gritam quando Sun perde o controle e cai.

A apresentação foi cancelada imediatamente e os demais shows de fim de semana também foram cancelados. As autoridades locais investigarão as medidas de segurança adotadas pelo responsável pelo evento, a Anhui Yaxi Performing Art Media.

De acordo com o site Global Times a empresa foi multada em mais de US$ 7.000 por “realizar apresentações comerciais sem aprovação”.

TRAGÉDIA

Acrobata chinesa morre após queda em apresentação circense



