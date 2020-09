Mulher decepa a própria mão para receber seguro milionário

Sarah Chaves, com informações do IG

Uma mulher de 22 anos foi condenada a dois anos de prisão após ser acusada de serrar e decepar a própria mão para receber US$ 1,3 milhão, equivalente a R$ 6 milhões de apólices de seguro.

De acordo com a BBC, Julija Adlesic foi levada às pressas para um hospital na cidade de Ljubljana, capital da Eslovênia, após supostamente sofrer um acidente doméstico, em 2019. Aos médicos, ela e o namorado contaram que a jovem havia tido uma mão cortada enquanto podava uma árvore.

Contudo, ela chegou ao pronto-socorro sem a mão decepada. Desta forma, o ferimento seria considerado permanente. Entretanto, a parte do corpo em questão foi recuperada e recolocada em Julija pelos profissionais de saúde.

O caso gerou especulação entre a polícia, que decidiu investigar. Conforme o relatório, a jovem e o namorado haviam feito diversas apólices de seguro em 2018.

Os agentes chegaram à conclusão que o acidente foi armado para que Julija ficasse com o valor de R$ 6 milhões. Além disso, ela teria feito pesquisa na internet relacionada a “mãos protéticas”. No julgamento, foi constatado que o pai da jovem também estava envolvido no “acidente”.

Às autoridades, Julija negou as acusações, afirmando que ninguém de sua idade gostaria de ficar sem uma mão. O pai de Julija foi condenado a 1 ano de prisão e o namorado dela, a 3 anos.

