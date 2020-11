Mulher descobre que marido é careca e procura a polícia

Joilson Francelino, com informações do BRHAZ

Um casamento arranjado na Índia acabou em processo. É que a mulher, de 27 anos, que vive na cidade de Naya Nagar, descobriu que o marido escondia ser careca. A contadora abriu um processo de quebra de confiança contra o homem de 29 anos.

O caso foi registrado pela polícia na última terça-feira (27). Segundo informações do The Times of India, o marido vive em uma cidade diferente da esposa.

O casal teve o casamento arranjado no mês de outubro, e a mulher descobriu a calvície do marido após a união – ele usava uma peruca para disfarçar a falta de cabelo. A polícia registrou o caso com base na queixa da contadora, que disse que ficou chocada ao saber que o esposo era careca. Ela também afirmou que se soubesse antes não se casaria com ele.

O acusado, que mora na cidade de Mira Road e trabalha numa empresa privada, pagou uma fiança ao tribunal. No meio da confusão, os pais do marido e da esposa também entraram em confronto e à contadora que a calvície do homem era um “problema menor”.

Casamentos indianos

Os casamentos na Índia não acontecem da forma como estamos acostumados no Ocidente. Lá, os casamentos são arranjados pelos pais dos noivos, que muitas vezes não se conhecem. O primeiro encontro do casal geralmente acontece no dia do casamento. É comum, também, que ambos vivam em distâncias muito grandes um do outro, mas isso não impede que as famílias façam o acordo para os filhos.

