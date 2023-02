Mulher é atendida com osso de galinha de 5 cm saindo de seu ânus

Uma mulher de 51 anos, da cidade de Kuwait, no Oriente Médio, precisou ser levada às pressas ao hospital após tentar expelir, sem sucesso, um osso de galinha de 5 cm pelo ânus. As informações são do Metrópoles.

O caso foi relatado na revista científica Cureus, e segundo os médicos, a mulher tinha dificuldade em mastigar suas refeições por não ter os dentes superiores, o que resultou em ela engolindo acidentalmente o osso durante uma refeição.

Os médicos que atenderam a mulher se surpreenderam, já que a paciente não se engasgou ou sentiu dores no estômago ao engolir o osso em formato de V, e só apresentou problemas quando ele ficou preso em seu ânus ao tentar utilizar o banheiro.

“A ingestão acidental de corpos estranhos grandes ou de formato irregular geralmente causa complicações que incluem asfixia, ulceração, perfuração, fístula, formação de abscesso ou até mesmo a morte. A ingestão de um grande osso de galinha que atinge o canal anal sem causar lesões é extremamente rara”, escreveram os médicos no artigo que detalhou o caso.

Uma tomografia da região pélvica da paciente mostrou que a parte mais curta do osso estava para fora do ânus, enquanto a mais longa ficou para dentro do canal anal, mas sem causar lesões.

Após a mulher ser acalmada e um gel anestésico ser aplicado na região, a equipe médica conseguiu remover o osso. Após o caso, ela foi orientada sobre hábitos de mastigação adequados e encaminhada para uma clínica odontológica.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também